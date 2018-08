Angra do Heorísmo comemora 484 anos de elevação a cidade

No próximo dia 21 de agosto, Angra do Heroísmo, comemora 484 anos de elevação a cidade, com um programa levado a cabo pela Câmara Municipal.

Desta forma, no dia comemorativo, a partir das 20h00, a Câmara Municipal, leva a cabo uma sessão solene, a ter lugar nos Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde Diniz Borges, professor de língua e cultura portuguesas, na escola secundária Tulare Union High School e no College of the Sequoias, profere a conferência “Angra e os primos da América”.





Na mesma sessão serão entregues medalhas e insígnias do município, seguindo-se, na Praça Velha, um concerto levado a cabo pela Filarmónica da Associação Cultural do Porto Judeu e convidados.