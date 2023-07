“Angra City Pass” permite visitação de nove locais

O Palácio dos Capitães Generais, o Museu de Angra do Heroísmo, o Moinho do Beco das Alcaçarias, o Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, as igrejas da Misericórdia, do Colégio e da Sé (não inclui Tesouro), o Império dos Quatro Cantos e o Teatro Angrense são os espaços incluídos na segunda edição do “Angra City Pass”.

“O cartão tem um custo de 10 euros por visitante, com mais de 12 anos, e é válido para uma entrada em cada um dos locais. Pode ser adquirido em cada um dos espaços de visitação, com exceção do Teatro Angrense, ou ‘online’ através da plataforma www.exploreterceira.com. Além do passe combinado, os visitantes podem, também, optar por adquirir a entrada individual em cada um dos locais, pelo preço de dois euros cada”, segundo a fonte.

O projeto vai decorrer, pelo menos, até final de setembro e é promovido pelo município de Angra do Heroísmo e pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, com o objetivo de “facilitar a visitação de espaços de interesse no centro histórico” da cidade.