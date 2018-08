André Silva dá vitória ao Milan sobre o FC Barcelona

As mais lidas

O FC Barcelona, que se apresentou sem boa parte dos habituais titulares, nomeadamente o argentino Leo Messi e o uruguaio Luis Suárez, inicia a época no próximo domingo, frente ao Sevilha, na Supertaça de Espanha, enquanto o Milan inicia o campeonato italiano em 19 de agosto, frente ao Génova.

As duas equipas terminaram o torneio cada uma com um triunfo e duas derrotas.

Isolado frente a Ter Stegen, André Silva fez o golo de pé esquerdo, num encontro amplamente dominado pelo campeão espanhol, que totalizou 20 remates (seis enquadrados com a baliza), contra oito dos 'rossoneri', e em que teve 68% de posse de bola.

O avançado português, de 22 anos, entrou os 61 minutos para o lugar de Cutrone e marcou no terceiro minuto de compensação (90+3), na única verdadeira ocasião de golo da equipa italiana durante a segunda parte do jogo, disputado em Santa Clara, na Califórnia (Estados Unidos).

Um golo do internacional português André Silva, nos descontos, deu ao ACD Milan um triunfo por 1-0 sobre o FC Barcelona, no sábado, em jogo da International Champions Cup, torneio de futebol de pré-época.

