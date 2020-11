André Ferreira precavido para surpresas em Aveiro

O jogo é só no domingo (às 13h30, com transmissão no Canal 11) mas salvo qualquer infortúnio, a saída até ao Estádio Municipal de Aveiro marcará a estreia de André Ferreira na época 2020/2021.O guarda-redes foi ontem à conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal com o ...