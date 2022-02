Anderson Carvalho diz que Santa Clara tem de manter “humildade”

“Sabemos que foi o segundo colocado do campeonato da Macedónia, é uma equipa forte, que tem as suas qualidades e temos de manter a nossa humildade de sempre para chegarmos lá e conseguirmos um bom resultado”, afirmou o médio, referindo-se ao adversário de quinta-feira.

O jogador falava, em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, antes da partida da equipa açoriana para a Macedónia do Norte.

Anderson Carvalho realçou que o “objetivo” da equipa é passar à fase seguinte da competição: “Sem dúvida, [o objetivo] é passar essa eliminatória”.

O brasileiro considerou “muito importante” o facto de a maioria dos jogadores do plantel dos açorianos ter transitado da época passada.

“Estamos muito motivados, temos vindo a trabalhar bem, já conhecemos a ideia do ‘mister’, a manutenção da maioria dos jogadores é muito importante e dá-nos uma certa confiança porque já conhecemos a nossa forma de jogar”, assinalou.

Questionado sobre os impactos que a viagem até à Macedónia poderá ter no rendimento da equipa, Anderson Carvalho realçou que a equipa está habituada a viajar.

“Acredito que isso [as viagens] não vai ter muito impacto, já estamos habituados a viajar, isso faz parte. Se tivermos muitos mais jogos significa que estamos no bom caminho, a passar as etapas e acho que isso só motiva a malta para estarmos bem”, apontou.

Na época 2020/21, o Santa Clara alcançou o sexto lugar da I Liga de futebol, alcançando pela primeira vez os lugares de acesso às competições europeias, apesar de a formação açoriana ter participado em 2002 na Taça Intertoto, por convite.

A época oficial do Santa Clara começa com a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na qual os açorianos irão defrontar os macedónios do FC Shkupi, a 22 e 29 de julho, com primeiro jogo em Skopje.