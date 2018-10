Andebol de praia conquista prata para Portugal nos Jogos Olímpicos da Juventude

As mais lidas

Antes do andebol de praia, também Alexandre Montez tinha sido segundo classificado na prova individual de triatlo e vencido a de estafetas mistas (integrado na equipa Europa 1), enquanto Madalena Cavilhas e Manuel Candeias alcançaram a prata em pares mistos de ginástica acrobática.

Depois de se ter imposto à seleção anfitriã nas meias-finais, a equipa nacional falhou o título ao perder no jogo decisivo por 2-1 (14-19, 18-16 e 6-9), conquistando, ainda assim, a quarta medalha para Portugal na competição.

A seleção portuguesa masculina de andebol de praia conquistou este sábado a medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude, que decorrem em Buenos Aires, ao perder na final com a congénere de Espanha.

