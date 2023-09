Analistas defendem que faltam provas para inquérito de destituição de Presidente dos EUA

“Vejo estes desenvolvimentos sobretudo como sintomas de um partido republicano fraturado e um Kevin McCarthy disposto a lutar até às últimas consequências para permanecer líder da Câmara de Representantes”, afirmou Daniela Melo, professora da Universidade de Boston.

Kevin McCarthy foi eleito líder da maioria republicana após 14 votações falhadas e vem sofrendo pressões há vários meses para lançar um voto de destituição do Presidente norte-americano.

“Esta tática de sobrevivência política enfraquece McCarthy, por ser tão transparente, e fragiliza ainda mais a democracia americana”, considerou Daniela Melo.

A politóloga sublinhou que o momento do anúncio, antes que o congressista da ala extremista Matt Gaetz se manifestasse a pedir a demissão de McCarthy, “leva a crer” que o inquérito é uma resposta às pressões.

“Se adicionarmos a isso a imprecisão das acusações, a falta de provas concretas para justificar este inquérito, e a improbabilidade de que McCarthy tenha votos suficientes na ala republicana para assegurar um 'impeachment', vemos claramente que esta é uma jogada muito arriscada para McCarthy”, frisou Melo. A especialista considera que a ação o deixa “muito fragilizado” como líder.

O cientista político Thomas Holyoke, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, também enquadrou o inquérito na insegurança da posição de McCarthy.

“O líder está desesperadamente a tentar conseguir o apoio dos membros mais conservadores da Câmara, de forma a garantir que o governo continua a ser financiado mais alguns meses”, disse à Lusa.

“É interessante que ele não vai chamar uma votação oficial para iniciar o procedimento de destituição”, notou Holyoke. “Assim, evita a possibilidade de não ter votos suficientes para aprovar o inquérito”.

Mas esta opção contradiz aquilo que o próprio McCarthy afirmou há duas semanas, quando declarou que não avançaria com um inquérito sem que primeiro houvesse uma votação na Câmara dos Representantes, porque tal deslegitimaria a investigação.

Holyoke também salientou a ausência de indícios que justifiquem o inquérito, que McCarthy disse ser motivado por suspeitas de corrupção e abuso de poder relacionados com os negócios internacionais de Hunter Biden, filho do Presidente.

“Não estou convencido, até agora, de que haja alguma coisa para destituir o Presidente, de todo. Pelo menos não apresentaram evidências disso”, referiu o cientista político. “Hunter Biden fez algumas coisas questionáveis, mas não vi qualquer indício de influência indevida do Presidente”.

Ainda assim, o especialista considerou que lançar a suspeita pode ser suficiente para atingir os objetivos da ala extremista que está a pedir a destituição.

“O que os congressistas republicanos estão a fazer é criar dúvida na mente dos eleitores em relação ao Presidente”, referiu. “Nesse sentido poderão ter algum sucesso. E talvez apenas algum sucesso seja o que eles precisam”.

Com baixa popularidade, idade avançada e tentando ainda controlar a inflação, “o público não está super satisfeito com Joe Biden como Presidente”, mesmo que simpatizem com ele como pessoa.

É o oposto do que sucedeu com Bill Clinton em 1998, com um processo de destituição que falhou e tornou o presidente mais popular.

“Os republicanos foram atrás dele por motivos pessoais, infidelidade, mas numa altura em que a economia estava em boa forma. Os eleitores não gostavam de Bill Clinton como pessoa nem como marido, mas como Presidente ele tinha o seu apoio”, notou Holyoke.

Agora a situação é diferente. Mesmo que não haja evidências e os eleitores considerem o processo político, pode haver danos. “Os eleitores já não estão lá muito satisfeitos com Biden e se todas estas investigações, mesmo que sejam infrutíferas, lançarem um pouco mais de sombra nas mentes de alguns, isso pode deprimir as coisas o suficiente para o afundar na eleição”, acrescentou.

Para Daniela Melo, ainda é cedo para perceber se a campanha de reeleição de Biden vai sair prejudicada do inquérito.

“As sondagens sugerem que o eleitorado americano continua extremamente polarizado e cada vez mais os americanos consomem apenas informação gerada dentro do seu ecossistema politico”, notou. “Portanto, é improvável que um ‘impeachment’ mude o voto de muitos eleitores, sobretudo se tivermos uma corrida Biden-Trump”.