Anacom ajuda Governo a testar banda larga móvel nas escolas

"Para se poder fazer essa avaliação, a Anacom desenvolveu o Net.mede Escolas" e "esta versão do Net.mede vai estar disponível em https://www.netmede.pt/escolas e vai ajudar, não só a avaliar em poucos segundos a qualidade da ligação à internet, como também a esclarecer quanto ao tipo de serviços que podem ser usados de forma satisfatória, com a velocidade medida no momento e no local do teste", adianta.

"Para se poder proceder à avaliação da banda larga móvel nas escolas vão ser realizados testes nas escolas, que começam esta quarta-feira e vão decorrer até ao dia 21 de agosto", refere a Anacom adiantando que "esta é uma iniciativa de âmbito nacional que o ministério da Educação divulgou junto das escolas".