Ana Rodrigues bate recorde nacional no terceiro dia dos Nacionais de natação

Também para o Braga, o nadador Rafael Simões conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio, com um registo de 02.18,19 minutos nos 200 metros bruços.

Nas etapas masculinas, Luiz Pereira, do Benfica, com 53,77, foi o melhor nos 100 metros mariposa, Gustavo Madureira (Académica de Coimbra) superou-se nos 50 livres, obtendo uma marca de 23,07. Para o Sporting foi Francisco Santos (56,03) a vencer a prova dos 100 metros costas.

Nos 400 metros livres, José Lopes, do Sporting de Braga, também atingiu um novo máximo nacional, mas em juniores (03.59,79 minutos), ao superar Igor Mogne (Sporting), que obteve 03.54,38, e José Carvalho, da União Piedense (03.59,37).

A nadadora do Sanjoanense impôs-se nos 50 metros livres, levando a melhor sobre Jéssica Vieira (26,59) e Adriana Castro (26,77), e bateu o antigo registo (25,73) de Patrícia Conceição.

A nadadora Ana Rodrigues (Sanjoanense) bateu este sábado o recorde nacional dos 50 metros livres no terceiro dia dos campeonatos nacionais de natação, obtendo uma nova marca fixada nos 25,66 segundos.

