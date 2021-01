Ana Gomes é a mulher mais votada de sempre em Portugal

Ana Gomes conseguiu um segundo lugar nas eleições presidenciais de domingo, ao ser a escolha no boletim de voto de 536.236 portugueses.

A primeira mulher a candidatar-se a eleições presidenciais em Portugal foi Maria de Lourdes Pintassilgo, que, em 1986, ficou em quarto lugar com 7,38% dos votos na primeira volta as eleições, o correspondente a 418.961 votos. Nessa eleição, Mário Soares ficou em segundo na primeira volta, mas ganhou na segunda a Diogo Freitas do Amaral.

Só 30 anos depois, em 2016, voltaria a haver mulheres a concorrerem à Presidência da República Portuguesa: Marisa Matias e Maria de Belém.

Há cinco anos, Maria Matias foi a escolha de 455.691 dos eleitores portugueses, o correspondente a 10,11% e que lhe valeu um terceiro lugar na corrida a Belém.

Já Maria de Belém teve 191.466 votos (4,25%), conseguindo um quarto lugar.

Nas eleições de hoje, além de Ana Gomes, candidatou-se também Maria Matias. Nesta segunda tentativa de chegar a Presidente da República, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda obteve 163.211 votos (3,94%), ficando em quinto lugar.