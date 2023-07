Ana Filipe é oitava no comprimento dos Mundiais de atletismo paralímpico

Numa prova ganha pela polaca Karolina Kucharczyk, com um salto de 6,08 metros, Ana Filipe teve como melhor registo 5,27 metros e Cláudia Santos 4,87.As brasileiras Zileide da Silva (5,97 metros), com a medalha de prata, e Jardenia Barbosa (5,49), com o bronze, fecharam o pódio.Nas eliminatórias dos 200 metros de T12, Márcia Araújo foi quarta na sua série, com recorde pessoal de 29,24 segundos, e Sara Araújo também quarta na sua, com 29,16, mas ambas falharam a passagem às meias-finais.Carolina Duarte garantiu o apuramento para a final dos 400 metros T13, a disputar na segunda-feira, a partir das 18h27, depois de alcançar o segundo melhor tempo das eliminatórias (56,83 segundos).Portugal está representado no Campeonato do Mundo de atletismo paralímpicoParis2023 por 10 atletas, inseridos num universo de 1.330 atletas de 107 países.A seleção portuguesa tem duas medalhas de bronze no evento, de Carina Paim nos 400 metros T20 (deficiência intelectual) e a de Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 (atletas com baixa estatura).