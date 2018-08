Ana Cunha afirma que o futuro da SATA não depende da privatização da empresa

“O futuro do grupo não está depende da privatização”, salientou Ana Cunha, citada em nota do Gacs e à margem da cerimónia de tomada de posse do novo Conselho de Administração do Grupo SATA, acrescentando que, “depois de analisada a proposta da aquisição de 49% do capital social, será elaborado um relatório” para ser divulgado publicamente.







Questionada pelos jornalistas sobre a situação financeira e a credibilidade da companhia aérea regional junto dos Açorianos, a Secretária Regional referiu que “o desafio do Conselho de Administração é tornar a empresa autossustentável e eficiente”.







Na intervenção que proferiu na cerimónia, Ana Cunha destacou o “compromisso que o Governo dos Açores tem com a SATA, que advém não só do facto de o Executivo ser o representante do acionista da SATA, mas também porque a companhia aérea presta um contributo decisivo para as acessibilidades aéreas de e para o arquipélago”.







O novo Conselho de Administração da SATA é presidido por António Luís Gusmão Teixeira e tem como vogais Ana Maria da Silva Azevedo e Vítor Manuel de Jesus Francisco Costa.







A Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas revelou alguns dados do Serviço Regional de Estatística relativos ao período de 2012 a 2017, “que evidenciam taxas de crescimento significativas no número de passageiros movimentados nos voos territoriais e nos voos internacionais”.







Ana Cunha salientou que, face a estes dados, “é vital não perder de vista aquilo que é essencial”, afirmando que “é a SATA que deve estar ao serviço dos Açores e dos Açorianos e não o contrário, sendo que, para isso, deve ser autossustentável e saber posicionar-se no mercado”.







A Secretária Regional afirmou ainda, segundo nota do Executivo, que o Conselho de Administração que agora tomou posse “tem como missão bem definida fazer regressar a SATA a níveis de qualidade de serviço aos Açorianos e de capacidade de resposta às suas solicitações, nunca pondo em causa a sustentabilidade económica, financeira e laboral do grupo”.