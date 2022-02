Ana Catarina Mendes "triste" com chumbo do OE tal como "muitos portugueses"

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, logo após o debate e a votação da proposta de orçamento na generalidade, a socialista disse que lamenta "imenso que tenha sido chumbado".

"Disse lá dentro as razões pelas quais acho que este orçamento não deveria ter sido chumbado, agora entramos numa nova fase", frisou.

A líder do Grupo Parlamentar do PS considerou que "há muitos portugueses que estão hoje tristes" com o desfecho do processo orçamental e a possibilidade de eleições antecipadas.

"Tal qual eu estou triste por este ciclo não se ter completado e por não ter sido possível completar esta legislatura", afirmou.

Na opinião de Ana Catarina Mendes, "o que estava em cima da mesa não eram questões orçamentais, eram questões laterais que podiam ter sido trabalhadas noutra sede".

"Os nossos parceiros à esquerda sabiam-no, fizeram a sua escolha e agora vamos para o próximo momento", salientou ainda.

O parlamento ‘chumbou’ hoje a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL.

Na votação na generalidade, no plenário da Assembleia da República, o PS foi o único partido a votar a favor da proposta orçamental, que mereceu as abstenções do PAN e das duas deputadas não inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.