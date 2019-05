“Ambiciono chegar à II Liga com o Praiense depois de tudo o que fizeram por mim”

Diogo Moniz, médio micaelense do Praiense vai assistir de fora ao arranque do play-off do Campeonato de Portugal frente ao Fafe, este sábado, às 14h00

Há cinco épocas no Praiense, como é que tem sido a vida na ilha Terceira?



Fui muito bem recebido na Praia da Vitória, e só por aí gostei imenso da simpatia das pessoas, o que ajudou bastante a nível desportivo. Têm sido anos fantásticos e este em particular, vamos disputar mais uma vez os play-offs. Têm sido cinco anos muito bons: estive no primeiro ano a lutar pela manutenção com o treinador Francisco Faria; na época seguinte, com o Pedro Lima, fomos à fase de subida, acabando no quarto lugar; e as três épocas do mister Agatão foram fantásticas. No primeiro ano, fomos ao play-off com o Leixões e estivemos a um passo da II Liga; na época seguinte continuamos a lutar por esse objetivo, mas não foi uma época tão boa como a primeira. A atual tem sido excelente, um ano de recordes e estamos todos muito preparados e felizes.







