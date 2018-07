Amaro Antunes sobe ao quarto lugar na Volta a Sibiu em bicicleta

O português Amaro Antunes subiu hoje ao quarto lugar da Volta a Sibiu em bicicleta, após a vitória da sua equipa, a CCC Sprandi Polkowice, no contrarrelógio por equipas da terceira etapa da corrida romena.

O corredor luso vai enfrentar hoje os 152,8 quilómetros da quarta e última tirada, com partida e chegada em Sibiu, a 1.14 minutos do primeiro classificado, o colombiano Ivan Ramiro Sosa (Androni Giocattoli-Sidermec), que venceu a primeira etapa.

A CCC Sprandi Polkowice foi a mais rápida a concluir os 9,6 quilómetros do ‘crono’ por equipas, em 11.26 minutos, menos nove segundos do que a Gazprom-Rusvelo e menos 11 do que a Elkov Author, segunda e terceiras classificadas, respetivamente.

No sábado, as condições meteorológicas adversas levaram ao cancelamento da segunda tirada da prova.