Aluno da Escola Domingos Rebelo na "Olympiade"

As Olimpíadas Internacionais de Alemão existem desde 2008, foram criadas pela Associação Internacional de Professores de Alemão (IDV) e pelo Instituto Goethe.

Para a professora Rosinda Vieira, “os alunos já ganharam ao poder estar aqui. Dá-lhes uma visão do mundo fantástica”.

“Na primeira semana houve uma espécie de preparação com 'workshops', por exemplo, em que nos ajudam a fazer uma apresentação oral”, explicou João Martins. Há várias tarefas de grupo como entrevistas na rua a moradores locais, colagens, colaborações com estudantes de arte, entre outras.

Alunos e professores têm diferentes atividades durante as duas semanas de Olimpíadas.

Apesar de ser “complicado e trabalhoso, o alemão pode abrir muitas portas”, acrescenta Rosinda Vieira, que justifica a ausência do alemão em muitas escolas porque “o curso de Humanidades não é muito procurado, e a maior parte dos alunos ainda escolhe as disciplinas que lhes proporcionem melhores notas ou que sejam mais fáceis”.

Docente há 38 anos, diz que, ao contrário do inglês, “que muita gente já sabe”, o alemão “é uma língua de oportunidades, atendendo ao poderio económico que a Alemanha tem”.

A acompanhar os dois alunos está a professora Rosinda Vieira, da Escola Secundária Padrão da Légua, no Porto.

"Primeiro tive uma prova de compreensão oral, depois de compreensão escrita e, no final, uma apresentação sobre o tema 'Amigos'”, explicou.

"É uma das minhas matérias preferidas na escola, é das poucas que não me aborrece, vou (às aulas) e gosto de aprender”, afirmou.

"Foi a forma da minha professora me explicar como funciona a fonética da língua”, disse, reconhecendo que o idioma pode assustar, mas hoje em dia confessa que o alemão é uma das suas disciplinas preferidas.

João Martins começou a aprender alemão quando chegou a Portugal, há dois anos, vindo do Brasil e recorda que as primeiras palavras que aprendeu foram marcas de carros.

Nesta edição participam os alunos Catarina Alves, da Escola Secundária Padrão da Légua, no Porto, e João Martins, da Escola Secundária Domingos Rebelo, de Ponta Delgada, ambos de 17 anos e que já terminaram o 11.º ano.

Dois alunos portugueses, um deles da Escola Domingos Rebelo, em Ponta Delgada, participam, até sábado, na “Olympiade”, as Olimpíadas Internacionais de Alemão, que ao longo de duas semanas juntará 148 estudantes de 74 países.

