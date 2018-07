Aluna de Santa Maria vence primeiro prémio do VI Concurso Literário “A Ética na Vida e no Desporto”

A aluna mariense, que na edição anterior deste concurso nacional, tinha alcançado o segundo lugar, estará presente na cerimónia de entrega dos prémios, que vai decorrer em setembro, nas instalações do jornal 'A Bola', em Lisboa, tal como Rodrigo Vieira da Silva, aluno da Escola Básica e Secundária de Velas, na ilha de São Jorge, que obteve o 3.º lugar no concurso, com o trabalho “Há mar e mar, há perder e ganhar”, adianta nota do executivo.

Este concurso literário integra-se nas atividades dinamizadas no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), do qual a Secretaria Regional da Educação e Cultura, através da Direção Regional do Desporto, é um dos parceiros institucionais para a sua implementação, procurando desta forma a promoção dos valores da ética no desporto nos Açores.

O concurso destina-se a alunos do ensino secundário e visa estimular a produção de trabalhos escritos relacionados com a Ética na Vida e no Desporto, galardoando aqueles que melhor qualidade apresentarem.

Instituído pelo PNED, este concurso conta também com o apoio do jornal desportivo 'A Bola', da Direção-Geral da Educação/Desporto Escolar, da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, da Fundação do Desporto e da Secretaria Regional de Educação do Governo da Região Autónoma da Madeira.