Aluimento de terras em Borba arrasta retroescavadora e dois automóveis

Na sequência da derrocada, a via está cortada ao trânsito.

Na sequência do aluimento de terras, um troço da Estrada Nacional (EN) 255 abateu para dentro de duas pedreiras, que ficam contíguas à via, uma ativada e outra desativada, segundo fontes locais contactadas pela Lusa.

As operações de socorro mobilizavam, pelas 18h00, 48 operacionais e 18 veículos das autoridades, além de um helicóptero do INEM.

"Há a suspeita de quatro a cinco vítimas que estarão submersas no interior da pedreira", afirmou.

Anteriormente, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora avançou à Lusa haver a suspeita que quatro a cinco pessoas poderão ter ficado submersas na pedreira.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou à agência Lusa que o alerta foi dado às 15h45 (menos uma nos Açores) e que as equipas de socorro não conseguiram, até cerca das 17h30, ter acesso às vítimas, cujo número é ainda desconhecido.

Uma retroescavadora e dois automóveis foram arrastados para o interior de uma pedreira, na zona de Borba, no distrito de Évora, devido a um aluimento de terras, desconhecendo-se o número de vítimas, indicou fonte do INEM.

