Altice Portugal cria empresa Meo Serviços Técnicos focada nos serviços de rede

O gestor admitiu ainda a possibilidade da Meo Serviços Técnicos, enquanto "empresa autónoma", poder vir a prestar serviços a outras empresas fora do universo Altice Portugal.

A Meo Serviços Técnicos vai permitir à Altice Portugal ter 'um braço' com foco na área das infraestruturas e das redes.

Alexandre Fonseca destacou a aposta da equipa de gestão da Altice Portugal em "colocar o foco no momento certo, na altura certa, nas unidades de negócio certas".

Sublinhando que a Altice Portugal é "o investidor com mais arrojados projetos de investimento" no setor, o gestor argumentou que o investimento feito pela dona da Meo nas infraestruturas "vai permitir dar melhor serviço" aos clientes.

Questionado sobre quando é que este novo processo de organização estará concluído, Alexandre Fonseca disse esperar que tal aconteça "até final do primeiro semestre".

Relativamente ao número de trabalhadores na nova empresa, tendo em conta que inclui colaboradores da TNord e SudTel, Alexandre Fonseca referiu que o universo poderá ultrapassar as 3.000 pessoas em momentos "de pico" de trabalho.

Sobre as 2.000 pessoas a serem transferidas para a Meo Serviços Técnicos, tal acontecerá mediante o "mecanismo de cedência ocasional" que está previsto no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), acrescentou Alexandre Fonseca.

"Temos duas entidades, a TNord e a SudTel, empresas que fazem parte de um universo chamado Altice Technical Services, que são detidas em parte pelo grupo Altice" e o "que acontece é que essas empresas passarão a estar, do ponto de vista societário, também incluídas neste universo chamado Meo Serviços Técnicos", explicou à Lusa o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca.

Atualmente, a responsabilidade de manutenção de rede no grupo Altice Portugal está a cargo da Direção de Field Operations (DOI), enquanto a instalação e manutenção de clientes, tal como a manutenção da rede propriamente dita, estão a cargo dos 'service providers' (fornecedores de serviços) TNord e SudTel.

A nova empresa vai incorporar os cerca de 2.000 colaboradores da Altice Portugal que operam nesta área, bem como as participações sociais que o grupo detém na TNord e SudTel.

A Altice Portugal anunciou esta segunda-feira aos trabalhadores a criação da Meo Serviços Técnicos, focada nos serviços de rede do grupo, detida a 100% pela empresa e que terá os mesmos órgãos sociais que a dona da Meo.

