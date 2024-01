Alterações climáticas em destaque na campanha do PAN/Açores pelo Nordeste

“É uma campanha de rua, para estar junto da população, mas além disso também temos um mote que tem a ver com as alterações climáticas e que tem a ver com o Fundo Regional do Ambiente, que foi uma iniciativa do PAN, o qual foi chumbado na última legislatura, e tendo em conta que nos Açores somos fustigados cada vez mais, de forma mais recorrente, esse Fundo Ambiental tem que ser muito mais próximo dos cidadãos e é isso que nós pretendemos”, disse Pedro Neves, o cabeça-de-lista do PAN/Açores nestas eleições.

Pedro Neves destacou ainda que na próxima legislatura o partido pretende insistir na criação deste Fundo, que pretende “servir de almofada financeira, sem burocracia, para dar aos cidadãos devido a intempéries”, e de um Regime Geral das Alterações Climáticas, que já propôs, mas que também foi chumbado na última legislatura.

“Fizemos essa apresentação, também como iniciativa, e foi também chumbada pela coligação [PSD/CDS-PP/PPM]. E aqui denota-se que há um afastamento da coligação que foi Governo nos últimos três anos relativamente ao ambiente e às alterações climáticas, como fossem quase negacionistas de que esteja a acontecer nos Açores”, acrescentou.

Pedro Neves considerou que o Nordeste é uma zona muito afetada por alterações climáticas e fenómenos extremos, por ficar na ponta nordeste da ilha de São Miguel, “muito fustigada relativamente às intempéries, depressões, furacões” cada vez mais recorrentes.

O candidato destacou que ainda esta semana uma tromba de água nos Arrifes (Ponta Delgada) fez com que a agua entrasse pela casa das pessoas, com desalojados, e que “isto é cada vez mais é sistemático em quase todas as ilhas”, o que demonstra a importância de um fundo de ajuda direta a estes cidadãos.

Na reta final da campanha, o PAN/Açores estará na quinta-feira na rua nas Furnas, para também abordar problemas ambientais, nomeadamente a eutrofização da Lagoa, e, no dia seguinte, em Ribeira Grande para terminar numa arruada em Ponta Delgada.