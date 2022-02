Alonso Miguel no “Primer Congreso Internacional de los Océanos" nas Canárias

O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, marcou presença no “Primer Congreso Internacional de los Océanos", na ilha de El Hierro, nas Canárias, um encontro que “constituiu mais um passo rumo à sustentabilidade e ao combate às alterações climáticas no planeta”, refere nota de imprensa.