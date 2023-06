Allianz Ribeira Grande Pro será na praia do Monte Verde

Será na praia do Monte Verde que os melhores surfistas nacionais vão disputar, no próximo fim de semana, a quarta prova da Liga Meo Surf, o Allianz Ribeira Grande Pro.

A prova vai disputar-se de sexta-feira a domingo (de 23 a 25 de junho) e esta é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e da Fire!, com o patrocínio do Meo, Allianz Seguros, Joaquim Chaves Saúde, Bom Petisco, Go Chill, Corona, Somersby, Waikiki, Rip Curl, Jerónimo Martins e Câmara Municipal da Ribeira Grande, contando ainda com o apoio técnico da Federação Portuguesa de Surf e da Associação Açores Surf e Bodyboard.



Inicialmente apontado para decorrer na praia de Santa Bárbara, a organização do evento adiantouque a prova vai ter lugar no Monte Verde, local onde há mais de uma década começaram a realizar-se os principais eventos nacionais e internacionais de surf na ilha de São Miguel.



A mudança de local não foi explicada pela organização, já que a nota de imprensa enviada às redações dá ênfase ao facto de já se encontrar definido o quadro competitivo da prova que vai definir os títulos de campeão nacional de surf masculino e feminino.



De acordo com a organização, a luta pelo título nacional em masculino “está renhida e muito emocionante”, contando como candidatos com o pentacampeão nacional Vasco Ribeiro, no estatuto de líder, seguido de perto pelo atual campeão nacional, Guilherme Ribeiro. Halley Batista (3.º), Afonso Antunes (4.º), Tomás Fernandes (5.º) e Joaquim Chaves (5.º).

Na competição feminina o cenário de luta pelo título “é também muito renhido”, destacando a organização que a discussão pelo primeiro lugar conta com a campeã nacional de 2021 Francisca Veselko, a liderar o nacional, mas em igualdade pontual com Gabriela Dinis.



Na terceira posição, mas muito perto das duas primeiras classificadas, surge a campeã nacional de 2016 e 2017, Carolina Mendes.



Teresa Pereira (4.ª) e a campeã nacional de 2018, Camilla Kemp (5.ª), completam o lote dos cinco primeiras.



Recorde-se que Guilherme Fonseca e Teresa Bonvalot foram os vencedores da Liga Meo Surf em 2022.