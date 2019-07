Alexandre Gaudêncio vai prestar declarações na PJ na próxima semana

Em causa, segundo o comunicado divulgado pela Polícia Judiciária, está “a reiterada violação de regras de contratação pública, de urbanismo e ordenamento do território, com presumíveis favorecimentos de empresários e entidades de direito privado, com prejuízos para o erário público”.



Segundo as informações recolhidas, a investigação conta com seis arguidos, sendo que alguns dos arguidos já prestaram declarações formais na Polícia Judiciária.

Os investigadores pretendem também obter esclarecimentos do líder do PSD/Açores, após a realização das buscas que permitiram “apreender volumosa documentação física e eletrónica”, segundo informou o Ministério Público.



A realização das buscas foi presidida por uma procuradora do MP e autorizada pelo juiz de instrução criminal de Ponta Delgada, com base nos indícios recolhidos pela investigação da Polícia Judiciária.