Alexandre Gaudêncio recebeu cineasta chinês Patrick Lui

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, recebeu a visita de Patrick Lui, cineasta e produtor chinês que está na ilha de São Miguel desde segunda-feira passada, com o intuito de realizar um documentário sobre o chá, intitulado de “Um conto de cidades do chá”.

De acordo com nota de imprensa, Alexandre Gaudêncio acompanhou Patrick Lui numa visita guiada pelos Paços do Concelho, revisitando o passado através de fotografias antigas onde se pode ver como se procedia à apanha manual do chá no século passado.





Vencedor de um Emmy em 1983 com o documentário “Heart of the dragon”, Patrick Lui tinha em mente realizar, numa primeira instância, uma visita de reconhecimento à ilha, mas a beleza das paisagens, as cores e a simpatia das pessoas fizeram com que avançasse de imediato para a recolha de imagens que vão dar corpo ao documentário que se dedica, sobretudo, ao chá e ao seu cultivo nos Açores, adianta a nota.







“Sendo a Ribeira Grande o único sítio na Europa onde se cultiva chá, fazia todo o sentido que o recebêssemos com o intuito de lhe facultar toda a informação histórica que possuímos”, referiu Alexandre Gaudêncio, autarca que se fez acompanhar na visita pela chefe de gabinete da divisão cultural, Sónia Timóteo, bem como pelo historiador Mário Moura.