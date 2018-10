Alexandre Gaudêncio preocupado com “emigrantes sem documentação”

Alexandre Gaudêncio, que falava no decorrer do XV Convívio Ribeiragrandense de Bramtpon, (Canadá), cidade onde estabeleceu “vários contatos” com o propósito de colocar este tema em debate, afirmou que "reunimos com vários empresários e representantes sindicais para vermos o que pode ser feito no sentido de combater e emigração ilegal", explicando que "são jovens que emigram à procuram de melhores condições de vida mas sem documentação. É uma realidade que está a acontecer presentemente e à qual não podemos ficar indiferentes”,disse citado em nota da autarquia.



Alexandre Gaudêncio disse ainda ser importante “cultivar o sentimento de pertença aos Açores” junto das comunidades emigradas, principalmente no que às segundas e terceiras gerações diz respeito, destacando que “os convívios que anualmente se realizam são importantes para aproximar a comunidade local.”





O convívio deste ano, novamente organizado por Luís Pacheco e esposa, contou com várias centenas de emigrantes da Ribeira Grande radicados na cidade de Brampton, proporcionado uma noite de reencontros aos que marcaram presença no evento.