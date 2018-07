Alexandre Gaudêncio pondera disputar liderança do PSD/Açores

Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, está a ponderar avançar com uma candidatura à liderança do PSD/Açores.

Contactado pelo jornal Açoriano Oriental, Alexandre Gaudêncio, afirmou que “está a pensar no assunto”, acrescentando que até ao final desta semana irá anunciar a sua decisão.



Recorde-se que Alexandre Gaudêncio sempre fez saber que nunca iria concorrer contra Duarte Freitas, sendo inclusivamente vice-presidente do PSD/Açores e presidente da comissão política da ilha de São Miguel.



O autarca destacou-se ao longo dos últimos cinco anos, com duas vitórias eleitorais para a Câmara Municipal da Ribeira Grande, conseguindo afastar do poder autárquico o socialista Ricardo Silva.



A confirmar-se a apresentação da candidatura, Alexandre Gaudêncio vai enfrentar o advogado Pedro Nascimento Cabral, que apresentou a sua candidatura à liderança do PSD/Açores a 26 de junho.



As candidaturas a presidente da Comissão Política Regional do partido “devem ser subscritas por um mínimo de 500 militantes e entregues ao Conselho de Jurisdição Regional até ao dia 15 de setembro”. O Conselho Regional do PSD/Açores marcou as eleições diretas para a liderança do partido para o dia 29 de setembro.