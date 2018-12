Alexandre Gaudêncio inaugura trilho municipal Moinho do Félix-Cascatas

O trilho Moinho do Félix-Cascatas, localizado na freguesia da Lomba de São Pedro, é o sexto trilho municipal que a Câmara da Ribeira Grande disponibiliza, indo ao encontro da “crescente procura por esta atividade no concelho”, disse Alexandre Gaudêncio na cerimónia de inauguração, acompanhado na ocasião pelo vereador do Desporto, Filipe Jorge e pelo presidente da junta de freguesia da Lomba de São Pedro, Dário Bernardo.