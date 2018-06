Alexandre Gaudêncio entrega na PSP projeto de requalificação da antiga esquadra da Ribeira Grande

A entrega do projeto de requalificação constitui um “importante passo na reabilitação do edifício onde já funcionou a esquadra da Ribeira Grande e que permitirá, no futuro, o regresso ao local da força policial que se encontra provisoriamente instalada nos bombeiros voluntários da Ribeira Grande”, explicou o autarca em nota de imprensa,

Acompanhado pelo vereador Carlos Anselmo, Alexandre Gaudêncio procedeu à entrega do projeto ao comandante regional da Polícia de Segurança Pública, salientando tratar-se “do passo que faltava dar no sentido das obras avançarem o quanto antes.”

“O nosso trabalho está feito. Desde a cedência do edifício ao desenvolvimento do projeto de requalificação, a Câmara da Ribeira Grande cumpriu com tudo o que lhe competia. Agora só temos que aguardar que o governo da República avance com as obras que têm um prazo de execução de doze meses”, acrescentou Alexandre Gaudêncio.

As obras previstas estão orçadas em cerca de um milhão de euros.

O edil recordou que “foi com esta Câmara que foi alcançado um acordo para a transferência da esquadra da PSP da Ribeira Grande para um novo local, com melhores condições de trabalho e em harmonia com as recomendações emanadas pela Direção Nacional da PSP”, lembrando, a propósito, que “sempre defendemos que a esquadra da PSP da Ribeira Grande deveria deixar de funcionar em instalações provisórias.”