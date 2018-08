Alexandre Gaudêncio defende soluções para Santa Maria

Na apresentação da sua candidatura na ilha de Santa Maria, que teve lugar, na sede do partido na Vila do Porto, Alexandre Gaudêncio considerou, em comunicado, "inadmissível” que num momento de pleno desenvolvimento turístico “as acessibilidades continuam a sofrer constrangimentos numa ilha que tem imenso potencial para projetar os Açores além-fronteiras pelo seu clima, pela sua cultura e pela sua própria natureza”.

Alexandre Gaudêncio destacou ainda a saúde como um setor que está “à margem de um bom desempenho para com os utentes marienses que tanto esperam por consultas de especialidade e por deslocações para outros hospitais”, denunciando ainda “ser desolador assistir à falta de estratégia do governo socialista para criar mais opções de emprego em Santa Maria", refere ainda o comunicado.

O candidato deixou assente que manterá uma relação de proximidade com todas as ilhas enquanto presidente do PSD/Açores, garantindo aos militantes a presença de membros da Comissão Política Regional nas iniciativas desenvolvidas pelas estruturas locais do partido para que dessa forma possam “acompanhar de perto as preocupações e reivindicações dos açorianos para agir com prontidão na procura de soluções”.