Alexandre Gaudêncio defende campanha interna com “elevação”

Citado em nota de imprensa, o candidato à presidência do partido afirmou que “o primeiro passo para dignificar a política é agir com credibilidade e honestidade”, frisando que não pretende fazer desta campanha “um espetáculo itinerante” mas antes “um momento de clarificação e de debate intergeracional com militantes de todas as ilhas e que queiram enriquecer a social-democracia no arquipélago”.



“Transformar o PSD/Açores, partido fundador da autonomia, num partido forte e cem por cento eficaz para fazer oposição e governar os Açores é a intenção deste projeto que pretende escutar e valorizar a opinião de todos os militantes desde Santa Maria ao Corvo”, referiu.



Para Alexandre Gaudêncio “mais do que nunca é preciso coesão, dedicação e um novo começo para a social-democracia nos Açores que garanta o rumo à vitória em todo o arquipélago. É, por isso, fundamental um debate interno com elevação que fortaleça o PSD/Açores em vez de enfraquecer o mesmo com tentativas infundadas de apoios que não existem’’.



O candidato à presidência do PSD/Açores, que tem como mote de campanha “Rumo à Vitória”, pretende assim valorizar as opiniões de cada militante e de cada estrutura local, quer sejam do PSD, TSD ou JSD, dando a garantia de que a sua candidatura “irá sempre pautar-se pelo debate sereno com os militantes e pela troca de ideias que dignifiquem a política a nível interno e externo”.