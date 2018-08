Alexandre Gaudêncio defende a valorização da juventude na política

Segundo comunicado, Alexandre Gaudêncio refere que a"JSD/Açores tem sido importante na sociedade açoriana devido ao seu empenho na promoção e na integração dos jovens na causa pública” elogiando, assim, o “seu sentido de missão e dedicação no cumprimento da social-democracia nas nove ilhas açorianas”.



Alexandre Gaudêncio, em reunião com Flávio Soares e alguns elementos da comissão política regional da JSD, enalteceu ainda o sucesso das várias edições da Universidade de Verão da JSD/Açores. Considera, portanto, uma “aposta ganha em nome de uma cidadania mais ativa e interventiva para com os jovens açorianos”.



Recorda a nota que o candidato à presidência do PSD/Açores já exerceu diversos cargos no seio da Juventude Social Democrata dos Açores. Foi presidente da JSD/São Miguel e vice-presidente da JSD/Açores até 2009. Fundou o núcleo da JSD na freguesia da Ribeira Seca e presidiu à JSD/Ribeira Grande até 2010.