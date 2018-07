Alexandre Gaudêncio candidato à liderança do PSD-Açores

"Acredito que o PSD/Açores precisa de um novo rumo, com outros intervenientes políticos, com provas dadas na sociedade, quer profissional e civicamente, sejam estes mais ou menos novos. Acredito nos militantes que o partido possui. Todos são precisos e todos merecem ser valorizados sejam do PSD, dos TSD e da JSD Açores. Esse é um importante rumo para as vitórias almejadas. É com este intuito, após uma profunda reflexão, que decidi candidatar-me a Presidente do PSD/Açores", afirmou Alexandre Gaudêncio em conferência de imprensa.