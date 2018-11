Alerta para previsão de agitação marítima em todo o arquipélago

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai manter os avisos para todas as ilhas dos Açores, devido à passagem da depressão Carlos.

De acordo com comunicado do IPMA, “às 11 horas desta sexta-feira, a superfície frontal fria, associada à depressão Carlos, já tinha atravessado todo o arquipélago. No entanto, a depressão Carlos, centrada a norte do arquipélago e com deslocamento para leste, deverá continuar a provocar vento com rajadas até 80 km/h e agitação marítima forte, em especial nos Grupos Ocidental e Central”.





Desta forma, o aviso vermelho para o grupo Ocidental e para a previsão de agitação marítima, mantém-se até às 00 horas de sábado (dia 17 de novembro). Este mesmo grupo estará sob aviso laranja, igualmente para a previsão de agitação marítima, entre as 00 horas e as 18 horas de sábado (dia 17 de novembro).





Para as ilhas do grupo Central, o aviso laranja mantém-se até às 12 horas de sábado, para previsão de agitação marítima, passando para amarelo, a partir das 12 horas de sábado e até às 00 horas de domingo.





No que diz respeito às ilhas do grupo Oriental, continua o aviso amarelo para previsão de agitação marítima, até às 00 horas de domingo.