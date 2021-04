Alemanha, China e França realizam na sexta-feira cimeira sobre o clima

Este encontro, cuja realização não era conhecida, decorre durante a visita à China do enviado norte-americano para o clima, John Kerry, para discussões com os seus homólogos chineses.

"O Presidente Xi Jinping participará no dia 16 de abril da cimeira com os líderes francês e alemã sobre o clima", disse Hua Chunying, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, em comunicado, sem dar mais detalhes.

De acordo com a diplomacia chinesa, John Kerry, ex-secretário de Estado (2013-2017) de Barack Obama, deve reunir com o homólogo chinês, o veterano diplomata Xie Zhenhua.

O objetivo de Washington é preparar a grande cimeira virtual sobre o clima, marcada para os dias 22 e 23 de abril, por iniciativa do Presidente norte-americano, Joe Biden.

Xi Jinping ainda não confirmou a sua participação neste evento.

A China "assume agora a responsabilidade pela governação climática global" e não se envolverá numa iniciativa climática centrada nos EUA, avisou o Global Times, jornal oficial do Partido Comunista da China.

Biden reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com o acordo climático de Paris, quando assumiu o poder, em janeiro passado, retrocedendo com a decisão do seu antecessor, Donald Trump.