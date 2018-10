Aldeias evacuadas no concelho de Cascais

Algumas povoações do concelho de Cascais estão a ser evacuadas, nomeadamente Biscaia e Figueira do Guincho, afirmou o oficial de operações da Proteção Civil, Paulo Santos, em declarações à SIC.

Os residentes dessas casas que estão a ser evacuadas estão a ser transportados para a Malveira da Serra, segundo Paulo Santos.

O responsável da Proteção Civil disse que o incêndio, que começou por volta das 22:50 de sábado na zona da Peninha, se desenvolve em direção ao concelho de Cascais com grande intensidade "influenciado pelo forte vento que está a condicionar o combate".

A prioridade dos bombeiros é proteger as pessoas e bens havendo algumas caas dispersas.

O oficial de operações não tinha informações sobre eventuais bens ou pessoas atingidos pelas chamas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a acompanhar a evolução do incêndio que deflagrou na zona da Peninha, numa zona de mato na serra.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou aos Paços do Concelho da câmara de Sintra cerca das 00:45 para acompanhar, juntamente com o presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), a evolução do incêndio que lavra desde sábado à noite na zona da Peninha, em pleno Parque Natural Sintra-Cascais.

O incêndio deflagrou cerca das 22:50 de sábado na serra de Sintra, numa zona de mato, e mobilizava cerca da 01:00 mais de 330 bombeiros, segundo fonte municipal.

A zona do convento da Peninha situa-se no perímetro do Parque Natural de Sintra-Cascais, numa área muito exposta aos ventos marítimos.