Albuquerque promete estudar vias alternativas para descongestionar zona oeste

Discursando no quinto comício da campanha eleitoral da coligação ‘Somos Madeira’, que hoje decorreu no concelho da Calheta, Miguel Albuquerque destacou que o município tem crescido em diversos aspetos, entre os quais o turismo, alojamento local, investimentos imobiliários, assim como nos residentes estrangeiros de alto rendimento.

O também líder do PSD/Madeira e presidente do Governo Regional desde 2015 assumiu o compromisso de, caso seja eleito, iniciar estudos para "encontrar uma solução para a duplicação da plataforma rodoviária".

"Vamos pensar porque, à medida que a Calheta vai crescendo, nós temos algumas zonas em que o trânsito tem de ser descongestionado. Portanto, tenho o compromisso com o presidente da Câmara, e com todos vós: Vamos iniciar os estudos de acessibilidades para o concelho da Calheta e para os concelhos da zona oeste", afirmou.

Dirigindo-se a mais de uma centena de militantes e apoiantes, Miguel Albuquerque apelou para que “ninguém fique em casa”, repetindo o que tem dito nos últimos dias: “não há em nenhumas eleições vitórias antecipadas”.

“Por isso, eu não estou nada descansado, não estou nada eufórico, não estou nada entusiasmado irresponsavelmente com estas eleições. Eu continuo a apelar, em todos os lados, ao vosso sentido de responsabilidade”, realçou.

Na sua intervenção, o social-democrata dirigiu críticas sobretudo ao PS, mas também deixou críticas a outras forças políticas da oposição para pedir maioria absoluta nas legislativas regionais.

“Não me peçam para ir para a Assembleia [Legislativa da Madeira] para negociar com gente louca e alucinada”, avisou.

Miguel Albuquerque voltou a destacar o crescimento económico, a redução dos impostos, do desemprego e a elogiar o Serviço Regional de Saúde que, considerou, “apesar de ser caluniado todos os dias por uns imbecis, é um dos melhores serviços regionais de saúde de todos”.

Tal como no comício de quinta-feira, o cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP defendeu também que o problema da habitação não se resolve acabando com o turismo e com o alojamento local, numa crítica ao PS.

“Eles só inventam problemas, mas não os sabem resolver. Com aquele ar dramático, dos atontalhados, vêm dizer que o grande problema é o turismo, que o grande problema é o alojamento local, que o grande problema é ter gente que vem de fora para aqui. Devem estar a gozar”, afirmou.

Por seu turno, o líder do CDS-PP, número dois na lista da coligação, Rui Barreto, disse não reconhecer “nenhuma capacidade especial na oposição”.

“O PS nem a casa deles sabe governar, quanto mais a Região Autónoma”, apontou, criticando também o JPP que “está com um problema familiar sério”.

Rui Barreto referia-se ao pedido de demissão do presidente do JPP Filipe Sousa, irmão do cabeça de lista às regionais, Élvio Sousa, por não concordar com o seu lugar na lista (5.º).

O centrista falou ainda num “conjunto de partidos, alguns desaparafusados, sem credibilidade, divisionistas, extremistas, de fação, sem história, sem memória, imaturos”.

Nas anteriores eleições regionais, em 2019, o PSD falhou pela primeira vez a maioria absoluta num sufrágio na região desde 1976, optando por celebrar um compromisso de coligação com o CDS-PP para garantir a sua continuidade na governação.

As legislativas da Madeira decorrem em 24 de setembro, com 13 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, os sociais-democratas elegeram 21 deputados e o CDS-PP três parlamentares. O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.