Alargado prazo para privatização da Azores Airlines

Prazo de apresentação de propostas para a privatização da Azores Airlines, companhia aérea do grupo SATA, foi prorrogado até 31 de julho, devido à grande procura do caderno de encargos por mais de 30 entidades, revela o jornal.



Ainda nesta edição: "Núcleo museológico e concurso de ideias para fábrica da Sinaga", Previstos três novos parques arqueológicos no mar dos Açores", "Lançado concurso de 2,2 ME para habitação em Vila Franca", "Preço do gasóleo baixa 8,1 cêntimos em junho", "Coliseu absolvido de indemnizar antigo diretor-geral" e "Santa Clara joga hoje na Luz contra o Benfica".