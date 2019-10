AJM/FC Porto conquista Supertaça feminina de voleibol pela primeira vez

A Academia José Moreira/FC Porto conquistou hoje a Supertaça feminina de voleibol, disputada no pavilhão municipal de Vila Flor, diante do Leixões, vencedor na época passada.

É o primeiro triunfo da equipa de Nogueira da Regedoura, em Santa Maria da Feira, que impôs o maior número de soluções a um Leixões em reconstrução por 3-2, com os parciais de 27-29, 23-25, 25-17, 25-16 e 15-6.

O equilíbrio foi a nota dominante, pelo menos nos dois primeiros sets, que ‘caíram' para a equipa matosinhense, que vinha de duas vitórias consecutivas na competição.

Contudo, o maior leque de opções que o treinador Rui Moreira tinha no banco permitiu-lhe rodar mais a equipa e encontrar as soluções certas para contrariar o bloco leixonense.

A Academia José Moreira/FC Porto entrou melhor nos dois ‘sets’ iniciais, mas seria o Leixões a triunfar em ambos, com uma excelente ponta final, com maior concentração, apesar de várias falhas no serviço.

Nenhuma equipa se conseguiu distanciar da rival mais do que três pontos.

A toada inverteu-se a partir do terceiro ‘set’. Rui Moreira fez algumas rotações no ‘seis inicial’ e a sua equipa rapidamente cavou uma vantagem de oito pontos (11-3).

O Leixões, que não perdeu a calma, procurou reagir e ainda recuperou, mas o 25-17 final era o início da recuperação portista, no primeiro ano da parceria com a Academia José Moreira.

Com entradas fortes nos dois ‘sets’ seguintes, a Academia selou o triunfo com um 25-16 e um 15-6 na ‘negra', que valeu a conquista do primeiro troféu da temporada.

Victória Pinto foi a figura do encontro, ela que, tal como a equipa, não começou tão bem. Chegou a passar pelo banco no segundo ‘set’, mas, a partir do terceiro, afirmou-se como uma das pontuadoras da equipa. Terminou com 16 pontos anotados e mostrou um serviço agressivo que causou dificuldades ao Leixões.