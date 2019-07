Airbus 330 da TAP fez aterragem de emergência em Lisboa

Um avião Airbus 330-200 da TAP fez este sábado uma aterragem de emergência no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por questões técnicas, disse à agência Lusa fonte oficial da transportadora aérea.

O aparelho, que tinha como destino Washington DC (EUA), partiu de Lisboa às 16:30, mas regressou ao aeroporto de Lisboa "devido a questões técnicas", com a aterragem a decorrer "em total segurança".

"Tecnicamente, sim, foi uma aterragem de emergência, porque foram accionados mecanismos, mas a aterragem foi tranquila, correu com normalidade", disse o porta-voz da TAP, sem especificar a questão técnica que esteve na origem do retorno do aparelho.

Segundo a mesma fonte, a TAP está "a tentar viabilizar um voo ainda hoje para levar os passageiros" ao destino previsto.