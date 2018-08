Airbnb, Lyft e Uber podem recusar atender neonazis em marcha em Washington

As mais lidas

Além disso, a associação de restaurantes da área metropolitana de Washington enviou aos estabelecimentos uma circular com informação legal sobre o seu direito de recusar clientes de grupos supremacistas e outras organizações políticas.

Em Charlottesville, há um ano, a Airbnb proibiu a reserva de casas àqueles que acreditavam que iam participar na marcha neonazi, e agora repetiu esta medida, negando acesso à plataforma àqueles que parecem simpatizantes do supremacismo branco.

Tanto a Lyft como a Uber enviaram aos seus condutores mensagens recordando as normas de segurança e o seu direito a expulsar um passageiro do veículo caso se sintam ameaçados.

