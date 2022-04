AHRESP diz que verão ficou longe do de 2019 e defende medidas de apoio

"Apesar de haver algum sentimento de melhoria na procura e no consumo nos estabelecimentos de restauração, similares e do alojamento turístico, fruto do aliviar das medidas de restrição aplicadas em Portugal e nos principais mercados emissores [devido à pandemia de covid-19], será de esperar ainda que o balanço deste verão fique bastante longe do nível de atividade de 2019", disse a AHRESP no seu boletim diário.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal afirmou que as empresas de restauração e hotelaria continuam numa situação difícil, pelo que defende que é de "manter ou reativar os apoios às empresas", afetadas por "mais de um ano e meio de quebras drásticas na faturação".

A AHRESP disse esperar que a situação seja "finalmente ultrapassada no ano de 2022", mas também considerou que essa é uma perspetiva otimista e que os cenários mais realistas apontam para a recuperação apenas em 2023 ou 2024.