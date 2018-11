Agricultores dos Açores recebem 62 milhões de euros de antecipação das ajudas do POSEI e PRORURAL+

Segundo anunciou o Governo dos Açores, em nota publicada no Gacs, este pagamento, antecipado em dois meses, atinge 85% do valor das medidas do PRORURAL+ e 70% do valor dos pagamentos diretos no âmbito do POSEI.





A antecipação de 50 para 70% nas ajudas do POSEI e de 75 para 85% nas medidas do PRORURAL+ resultou do pedido feito, em junho, pelo Governo dos Açores à Comissão Europeia, tendo em conta os prejuízos causados aos agricultores pela seca profunda que assolou este ano a Região e a que a Comissão Europeia foi sensível.





No caso do POSEI, foi pago o adiantamento de 70% do valor do Prémio ao Abate de Bovinos relativo ao primeiro semestre, do Prémio da Vaca Aleitante, do Prémio à Vaca Leiteira, do Prémio aos Produtores de Leite, do Suplemento do Prémio aos Produtores de Leite e da Ajuda aos Produtores de Ananás, o que totaliza 39,6 milhões de euros, dos quais 2,6 milhões de euros são verbas próprias da Região, adianta a nota.





Relativamente ao PRORURAL+ estão em causa as medidas Agroambiente e Clima, Agricultura Biológica e o pagamento do valor relativo à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas.



A antecipação dos pagamentos do PRORURAL+ aos agricultores açorianos totalizam 22,7 milhões de euros, dos quais cerca de três milhões de euros são fundos próprios da Região.