Agosto foi mês com menos mortes na Síria desde maio de 2011, diz observatório

As mais lidas

Desde o início da guerra na Síria, o observatório diz ter registado a morte de 350 mil pessoas no país, mas ressalva que o número pode chegar a meio milhão porque muitos casos não puderam ser verificados.

Este mês morreram ainda 72 soldados do exército sírio, assim como 104 milicianos leais ao presidente Bashar al-Assad.

Entre as mortes, a ONG conta 220 combatentes de fações de oposição rebeldes e islâmicas, bem como das forças curdas, além de 169 membros de grupos radicais como do Estado jihadista islâmica (EI) e da Al Qaeda.

De acordo com esta organização não governamental (ONG), em agosto deste ano morreram na guerra da Síria 840 pessoas, 253 das quais civis e 70 menores.

O passado mês de agosto foi o que registou menos vítimas mortais na Síria desde maio de 2011 e em que morreram menos civis desde o início do conflito, em março daquele ano, avançou hoje o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok