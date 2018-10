Agência Moody’s sobe o ‘rating’ dos Açores

O vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila, manifestou satisfação com a nova notação da agência financeira Moody’s, salientando que a subida do ‘rating’ da Região confirma a “solidez e o equilíbrio” das finanças públicas regionais.

A nova classificação, segundo nota do Gacs, permite que os Açores tenham o nível máximo de classificação de uma Região Autónoma face ao país, de acordo com as regras da Moody’s, representando “a evolução positiva ao longo dos últimos anos de melhoria do ‘rating’ da Região”.





“Efetivamente, mais esta melhoria do ‘rating’ da Região evidencia e confirma aquilo que temos vindo sempre a afirmar sobre a solidez das finanças públicas regionais, o equilíbrio das finanças públicas da Região, que é agora reconhecido pela agência de notação internacional”, afirmou Sérgio Ávila.





Neste contexto, representa um reforço da confiança e da certificação internacional da situação das finanças públicas dos Açores e é também "um contributo para facilitar ainda mais o acesso ao financiamento, quer por parte da Região, quer por parte de todas as entidades públicas e privadas regionais", frisou Sérgio Ávila.





Considerando que a subida do 'rating' do país, na semana passada, originou um reconhecimento e uma satisfação generalizada a nível nacional, o titular da pasta das Finanças espera que “as entidades da Região façam o mesmo em relação ao ‘rating’ agora anunciado para os Açores”.





Refere o executivo que a situação das finanças públicas regionais dos Açores “tem vindo a ser confirmada, consecutivamente, por todas as entidades nacionais e internacionais com competência na matéria”, salientou Sérgio Ávila, que espera uma nova subida do 'rating' dos Açores no próximo ano.