"Advogados avançam com Pacto de Justiça Regional" é a manchete do Açoriano Oriental

O debate e as propostas que a Ordem dos Advogados pretende promover para melhorar a justiça nos Açores estão em destaque no Açoriano Oriental de sexta-feira, 20 de julho de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para a medalha de ouro obtida pela açoriana Ana Filipe no Campeonato Europeu para Atletas com Deficiência Intelectual.



"Polidesportivo dos Fenais da Luz está inoperacional há um ano"; "Freitas acusa Cordeiro de incompetência na gestão da SATA" e "Açores não vão adotar novas regras no alojamento local" são outros destaques do jornal.