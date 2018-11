Advogada acusada de desviar dinheiro

As mais lidas

A conquista de Luís Rego Jr. do título de campeão dos Açores de ralis pela primeira vez é o tema de destaque do Desporto na primeira página.

Na capa, destaque ainda para uma entrevista ao Monsenhor Weber Machado que alerta para as injustiças salariais na Região e a pouca eficácia na redução da pobreza, e também para uma reportagem sobre uma família que vive em casa degradada, propriedade da Região, que não oferece condições de salubridade.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok