Adriano de Souza lesiona-se no joelho direito e é forçado a desistir em Peniche

O surfista brasileiro Adriano de Souza lesionou-se esta quarta-feira no joelho direito no momento em que ia iniciar a segunda ronda, acabando por desistir do Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial.

O ‘mineirinho’, atual 15.º classificado da hierarquia, magoou-se precisamente na altura que entrou na água, tendo saído de seguida para ser assistido na areia pelos médicos do circuito, que suspeitam de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

Ainda assim, Adriano tentou voltar ao mar para discutir a bateria seis com o francês Joan Duru, que acabou por terminar os 30 minutos do ‘heat’ sozinho, face às dificuldades evidentes do brasileiro.

Duru, 33.º do ‘ranking’, avançou para a terceira ronda ao concluir a bateria com 12,83 pontos (5,83 e 7,00), contra os apenas 4,50 (4,00 e 0,50) de Adriano.

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche, distrito de Leiria.