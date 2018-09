Adolescente palestiniano morto por disparos israelitas nos protestos de Gaza

Um adolescente palestiniano de 17 anos foi esta sexta feira morto após ser atingido no peito por disparos de soldados israelitas durante os protestos que se têm repetido todas as sextas-feiras em Gaza, junto à fronteira com Israel, informaram fontes médicas.

O Ministério da Saúde palestiniano identificou a vítima como Bilal Jafaja e referiu-se ainda a 94 feridos na manifestação de hoje, dos quais 30 atingidos a tiro.

Um porta-voz militar israelita justificou mais esta resposta armada pelo facto de os manifestantes “queimarem pneus e lançarem pedras em direção aos soldados e à vala de segurança”.

O mesmo responsável disse que as tropas colocadas na linha divisória continuam a atuar “de acordo com os procedimentos operativos normais”.

Milhares de habitantes da Faixa de Gaza regressaram hoje à zona fronteiriça com Israel para participar nas manifestações que decorrem todas as sextas-feiras desde que foi iniciada em março a campanha de protesto Grande Marcha do Regresso, que reivindica o fim do bloqueio israelita e o direito ao regresso dos refugiados.

Desde março já foram mortos 162 palestinianos por disparos israelitas nas manifestações ou em incidentes violentos na fronteira, e cerca de 12 habitantes em bombardeamentos israelitas sobre posições do Hamas, a formação islamita que dirige este enclave com dois milhões de pessoas.

Desde Gaza também se tem repetido o lançamento de foguetes e balões incendiários que provocaram numerosos incêndios em terrenos de cultivo e prejuízos económicos.

Israel argumenta que o movimento islâmico Hamas utiliza as mobilizações para danificar a vala divisória, infiltrar-se no seu território e cometer ataques.