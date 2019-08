Adolescente detido em Londres por atirar criança do 10.º andar da galeria Tate Modern

Um adolescente foi detido este domingo em Londres por ter empurrado um rapaz de seis anos de uma plataforma situada no 10.º andar da galeria Tate Modern, indicou a polícia.

O rapaz foi transportado de helicóptero para o hospital em estado crítico, enquanto o jovem de 17 anos foi detido por suspeita de "tentativa de homicídio".

A Tate Modern, galeria situada na margem do rio Tamisa e um dos lugares turísticos mais visitados do Reino Unido, foi imediatamente encerrada e os visitantes encaminhados para fora do edifício.

Várias pessoas foram ouvidas como testemunhas.

A polícia foi alertada cerca das 14:40 horas e a vítima foi "encontrada no telhado do quinto andar" do edifício, explicou em comunicado.

O suspeito "permaneceu com o público na plataforma do 10.º andar e nada indica que a vítima o conhecesse", acrescenta o comunicado.