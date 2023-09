ADN propõe quota de juízes madeirenses para Tribunal Constitucional

“O Tribunal Constitucional, nos últimos anos, usualmente tem decidido contra os interesses da região, nomeadamente no caso da nova lei da droga, em que houve falta de consulta dos órgãos de governo das regiões autónomas da Madeira e Açores”, afirmou Miguel Pita, cabeça de lista do ADN às eleições legislativas da Madeira, que se realizam no dia 24 de setembro.

Em comunicado, o partido criticou a atuação do Governo da Madeira na defesa da autonomia da região, “principalmente sempre que é necessário recorrer ao Tribunal Constitucional para que este se pronuncie sobre algum assunto que diga diretamente aos madeirenses e porto-santenses”.

Neste sentido, a proposta do ADN é para que haja uma quota de juízes nascidos no arquipélago naquela instância judicial.

“Em vez de os partidos andarem a propor leis para haver quotas para mulheres, seria mais justo e lógico que a Região Autónoma da Madeira pudesse nomear um dos juízes do Tribunal Constitucional”, defendeu.

Miguel Pita sugeriu ainda “uma avaliação eficiente e responsabilização eficaz dos juízes, com reflexos, sobretudo, na sua progressão na carreira”.

A designação dos juízes do Tribunal Constitucional e do procurador-geral da República através de eleição entre os seus pares, e não por nomeação dos partidos políticos com assento parlamentar, é outra das propostas.

“Não podemos ter justiça com nomeações políticas e não podemos defender a nossa autonomia se continuarmos subjugados ao poder político do continente. É necessário mudar o que está mal, doa a quem doer”, declarou o candidato do ADN, que é gerente hoteleiro, citado no comunicado.

A campanha para as eleições legislativas da Madeira começou hoje, estando em causa a disputa de 47 lugares no parlamento regional por 13 candidaturas concorrentes.

Para o sufrágio, com um círculo eleitoral único, foram validadas as listas de duas coligações – PSD/CDS-PP e CDU (PCP/PEV) – e de outros 11 partidos: PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PAN, Livre e IL.

As candidaturas concorrentes apresentam como cabeças de lista, segundo a ordem do boletim de voto, Quintino Costa (PTP), Élvio Sousa (JPP), Roberto Almada (BE), Sérgio Gonçalves (PS), Miguel Castro (Chega), Roberto Vieira (RIR), Válter Rodrigues (MPT), Miguel Pita (ADN), Miguel Albuquerque (PSD/CDS – Somos Madeira), Mónica Freitas (PAN), Tiago Camacho (Livre), Edgar Silva (CDU) e Nuno Morna (IL).

Nas anteriores regionais na Madeira, em 2019, o PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta que detinha no arquipélago desde 1976, elegendo 21 deputados, e formou uma coligação com o CDS-PP, com três representantes no hemiciclo, para continuar a assegurar a governação.